Oroscopo Paolo Fox giovedì 23 Maggio 2024 | Toro sotto pressione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’diFox per oggi,23Ariete Il Sole è favorevole, Marte è nel segno e Venere inizia un buon transito. Avete tanta voglia di fare. Tutta questa forza ed energia deve essere incanalata nel modo giusto. Chi è stato male ad aprile ora può trovare nuove risorse, sviluppare nuove idee. Si risveglia l’amore.Mercurio è entrato nel segno da qualche giorno e questo porta la necessità di fare valutazioni di tipo economico. Vi sentite, ma ricordate che Giove con un lungo transito ha fatto piazza pulita di tutte le situazioni che sembravano di riferimento ma che non lo erano. Gemelli Nel corso delle prossime ore cresceranno i dubbi con la Luna in opposizione. A breve Sole e Venere ma anche Giove transiteranno nel segno. Nonostante ciò, resta un po’ di stanchezza, un fastidio fisico da superare.