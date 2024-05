Orietta Berti e Fiorello in sella a Una vespa in 2 | il nuovo tormentone dell’estate 2024 – Video

(Di mercoledì 22 maggio 2024)e Rosarioina “Unain 2” che non è altro che il titolo del brano che vede protagonista questa insolita coppia di artisti. Scopriamo insieme come è nata l’idea di questo brano che molto probabilmente diventerà uno dei tormentonicantano “Unain 2” “Unain 2” è il brano che vede collaboraree Rosario. La cantante all’Adnkronos si dice entusiasta del progetto, nato per caso da un’idea dello stessoe del suo manager Pasquale Mammaro, che ha prodotto il brano con. “Lo scorso anno io e Fabio Rovazzi abbiamo presentato da lui a ‘Viva Rai2!’ ‘La discoteca italiana’ e a settembre 2023 è nata l’idea di questo jingle per il programma. Quando poi sono andata a Sanremomi ha detto che avevano pensato di farne una canzone così mi hanno mandato il testo del brano che dovevo cantare, l’ho registrato ed è piaciuto tantissimo” – racconta la cantante.

