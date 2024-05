Operazione Alto Impatto - risposta concreta al territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ partita questa mattina l’” predisposta dalla Prefettura di Salerno e dalla Questura di Battipaglia. Un’ importante attività lungo la fascia costiera di Eboli per debellare fenomeni delinquenziali e contrastare l’immigrazione clandestina. “Un’storica e mai vista prima lungo la Marina di Eboli, dichiarano i Consiglieri di “Uniti per il” Vito Maratea, Sara Costantino, Cosimo Massa. L’interodella Marina di Eboli è oggetto di controlli da parte dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia stradale, dalla Polizia Municipale e dalla protezione civile di Eboli. L’è volta a contrastare fenomeni di spaccio, prostituzione e immigrazione clandestina. Siamo particolarmente soddisfatti che, dopo la nostra lettera inviata al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e la continua attenzione da parte del Sindaco Mario Conte, si sia concretizzata un’importante come quella di oggi.