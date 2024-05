Operazione ALBANA - traffico di droga sull’asse Germania-Sicilia | 15 persone arrestate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nelle prime ore di questa mattina i Carabinieri del ROS, coadiuvati nella fase operativa da personale dei Comandi Provinciali Carabinieri di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa nel corso delle indagini preliminari dal GIP del Tribunale di Caltanissetta – su richiesta della Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 15, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e aldi sostanze stupefacenti del tipo marijuana e hashish aggravata dalla disponibilità di armi. Tra di essi tre sono indagati anche per il reato di intestazione fittizia di beni al fine di eludere la normativa sulle misure di prevenzione, mentre uno dei tre per un ulteriore reato riferito ad un’autonoma disponibilità di armi e munizioni.