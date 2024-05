Omicidio Bonomelli - il pubblico ministero chiede condanne per 105 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Entratico. Ventinoveper Matteo Gherardi, 28 per Omar Poretti e 24 per Jasmine Gervasoni e Luigi Rodolfo Gherardi. Al termine di una requisitoria durata più di 4 ore, sono queste le richieste di condanna che ilChiara Monzio Compagnoni ha avanzato per i 4 imputati dell’e della rapina pluriaggravata dell’ottantenne Angelo. Il sostituto procuratore ha ripercorso, mostrando in aula le immagini delle telecamere di videosorveglianza, il pomeriggio dell’8 novembre 2022, quando i 4 hanno narcotizzato con il Rivotril, un potente ansiolitico, l’anziano imprenditore. Lo hanno poi trascinato nella sua auto e lo hanno abbandonato in un parcheggio a Entratico privo di conoscenza. Secondo il medico legalesarebbe morto tra l’1 e le 3 di quella notte proprio a causa dell’elevato quantitativo di farmaco somministrato, un intero boccettino, che sul fisico fragile di un uomo di quell’età, ha avuto un effetto letale.

Trasporti, dal Ministero dei Trasporti in arrivo 12 milioni di euro per nuovi treni - Trasporti, dal ministero dei Trasporti in arrivo 12 milioni di euro per nuovi treni - E' previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ... compatibili con le esigenze di sviluppo del trasporto pubblico, di efficienza a tutela dei ... riminitoday

Segreti di famiglia - Segreti di famiglia - Trama e protagonisti di Segreti di famiglia, la soap opera che racconta la storia del procuratore Ilgaz e dell’avvocatessa Ceylin ... libero

Toti: Pirondini,'anche soldi su conto privato e non si dimette' - Toti: Pirondini,'anche soldi su conto privato e non si dimette' - "Domani Giovanni Toti sarà sentito dai pubblici ministeri che conducono l'inchiesta sul grande giro corruttivo che sarebbe stato scoperchiato in Liguria. (ANSA) ... ansa