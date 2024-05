Omicidio alla stazione Termini di Roma | ucciso un 41enne - fermato un sospettato

Roma, ucciso un 41enne alla Stazione Termini: fermato un sospettato - Roma, ucciso un 41enne alla stazione termini: fermato un sospettato - Si tratta di un 41 enne somalo che è poi deceduto nonostante i soccorsi. Le indagini della Squadra Mobile hanno consentito di rintracciare poco dopo il presunto autore del delitto in un bar di via Cer ... roma.corriere

Indagine in Liguria, 228 giorni di ritardo sui tempi di consegna della Diga di Genova - Indagine in Liguria, 228 giorni di ritardo sui tempi di consegna della Diga di Genova - L’ultimo rilevazione sull’andamento del cantiere indicava un ritardo di oltre sette mesi sulla tabella di marcia. Predisposto un calendario bis per chiudere i ... ilsecoloxix

Sciopero taxi Roma, turisti da stazione Termini sui disagi nei trasporti: “Meno di 20 auto in oltre due ore” | VIDEO - Sciopero taxi Roma, turisti da stazione termini sui disagi nei trasporti: “Meno di 20 auto in oltre due ore” | VIDEO - Disagi nei trasporti per i turisti che arrivano alla stazione di Roma termini: i taxi sono fermi per lo sciopero nazionale del 21 maggio 2024 ... tag24