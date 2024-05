Omicidio a Roma | uomo ucciso a coltellate a Termini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 maggio 2024)unalla stazione. E' successo nella notte: la vittima aveva 41 anni, fermato il presunto assassino. Ci sarebbe stata una lite dietro l'avvenuto nella notte appena trascorsa nei pressi della stazione. A perdere la vita è stato un cittadino straniero di 41 anni, ferito a morte con un'arma da taglio in Piazza dei Cinquecento. Fatale per lui è stato un colpo ricevuto al torace. La Polizia di Stato, giunta sul posto, ha fermato una persona ritenuta il presunto autore dell'aggressione ma non è chiaro ancora al momento se sia coinvolto o meno nella vicenda. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Notizia in aggiornamento