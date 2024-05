Omicidio a Roma in piazza dei Cinquecento, 41enne ucciso a coltellate: arrestato il presunto assassino - omicidio a roma in piazza dei Cinquecento, 41enne ucciso a coltellate: arrestato il presunto assassino - omicidio a roma nella notte tra martedì e mercoledì in piazza dei Cinquecento, vicino alla stazione Termini: la vittima è un cittadino somalo di 41 anni, colpito al torace con un’arma da taglio. Sul ... notizie.virgilio

Ucciso a coltellate davanti alla stazione Termini, preso il presunto aggressore - Ucciso a coltellate davanti alla stazione Termini, preso il presunto aggressore - Un uomo è morto accoltellato nella notte nei pressi della stazione Termini a roma. È accaduto nella notte in Piazza dei Cinquecento. Sul posto la polizia. La vittima, un cittadino somalo di 41 anni, è ... ilmessaggero

Omicidio alla stazione Termini di Roma: ucciso un 41enne, fermato un sospettato - omicidio alla stazione Termini di roma: ucciso un 41enne, fermato un sospettato - Un uomo di 41 anni è stato ucciso nella notte fra ieri e oggi, martedì 21 e mercoledì 22 maggio 2024, alla stazione Termini di roma. L'omicidio è avvenuto fuori dalla stazione, a pochi passi dall'ingr ... fanpage