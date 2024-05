Olimpiadi Milano-Cortina Blitz della Finanza - tre indagati | Mazzette in cambio di appalti

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primo fascicolo d’inchiesta che la procura di, procuratrice aggiunta Tiziana Siciliano, ha aperto sulleinvernali "2026" ipotizza i reati di corruzione e turbativa d’asta nell’assegnazione dell’appalto dei servizi di comunicazione digitale alla Fondazione incaricata di organizzare il maxi evento sportivo. "opachi", indi soldi, e di regali, fra cui una Smart. Gli iscritti nel registro deglisono tre: l’ex adFondazione2026, Vincenzo Novari, insieme all’ex dirigente Massimiliano Zuco e Luca Tomassini, imprenditore fondatoresocietà informatica Vetrya di Orvieto. E questa inchiesta parte, in modo abbastanza tortuoso, da un’altra vecchia indagine, coordinata dal pm Francesco Cajani, su una maxi truffa sui servizi di telefonia, (giochi oroscopi, gossip) che venivano dati con un sovrapprezzo di qualche centesimo a ignari consumatori, per la quale 27 persone, tra cui appunto Tomassini e altri ex manager di WindTre, furono rinviati a giudizio.

