Olimpiadi - appalti opachi Nel mirino gli ex manager che gestivano il digitale L’ombra delle mazzette

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La finanza nella sede della Fondazione del comitato organizzatoreinvernali, della società umbra Vetrya, poi in Quibyt, e Deloitte. L’ipotesi della procura è quella di "corruzione e turbativa d’asta" per l’ex amministratore delegato della stessa Fondazione Vincenzo Novari, l’ex dirigente Massimiliano Zuco e il rappresentante legaledue società con sede a Orvieto Luca Tomassini. "L’indagine non è mai motivo di soddisfazione e orgoglio, ma nemmeno di preoccupazione" ha sottolineato il ministro dello Sport Andrea Abodi, mentre il Pd chiede al governo di riferire in Parlamento. "C’è la massima disponibilità nel fornire tutte le carte - ha aggiunto il presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò - ma penso che ancora una volta lo sport in termini di immagine sia vittima di tutto questo". L’inchiesta di ieri è nata da quella sui servizi di telefonia (giochi oroscopi, gossip) che venivano dati con un sovrapprezzo di qualche centesimo a ignari consumatori, per la quale 27 persone, tra cui appunto Tomassini e altri exdi WindTre, furono rinviati a giudizio.

