Olimpia Milano-Brescia in tv | programma - orario e diretta gara-1 semifinale playoff Serie A1 2023 2024 basket

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA1di. Come da pronostico, sarà derby lombardo in questa nuova fase, con gli uomini di coach Magro che si presentano alle semifinali come unica squadra in grado di superare i quarti in tre partite: Della Valle e compagni, infatti, non hanno lasciato scampo a Pistoia giocando tre gare di altissima intensità e qualità, compresa quella in trasferta al PalaCarrara. Leggermente più complicato, invece, il percorso dei meneghini, partiti subito con l’handicap della sconfitta casalinga in-1 contro Trento, condita da qualche malumore di troppo. Pronto riscatto nelle due gare giocate in trasferta, vinte con autorità nonostante l’assenza di Shields. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 25 maggio sul parquet dell’Unipol Forum.