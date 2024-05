Oggi affronto il mio più grande peccato | Ghali compie 31 anni

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ieri, 21 maggio, il rapper e cantante, all’anagrafeAmdouni, ha festeggiato il suo 31esimo compleanno e ha riflettuto su questo traguardo, per lui un po’ agrodolce. L’artista, in un lungo e toccante post su Instagram, ha tirato le somme della sua vita, musicale e personale, nel giorno del suo 31esimo compleanno, ammettendo di non essere mai riuscito a viversi il giorno del suo compleanno nel “modo giusto”, aggiungendo che probabilmente un modo giusto non c’è. “È come se in questo giorno, ogni anno,il mio più: non aver fatto pace con mio padre”, ha confidatonel post, nato a Milano da genitori tunisini. Il cantante ha spiegato nel post che lui e suo padre sono nati lo stesso giorno dello stesso mese, e la situazione tra loro è “la stessa da troppo tempo ormai”.ha continuato dicendo che, forse, il motivo del suo umore, un po’ negativo e triste forse, il giorno del suo compleanno, non è dovuto solo a suo padre, ma “allo stato negativo della coscienza collettiva, tutti gli scenari nel nostro pianeta con cui è difficile convivere e celebrare”, o forse anche al fatto che si sente schiacciato dalle attenzioni e che forse dovrebbe stare “per i fatti miei ad aspettare il giorno dopo”.

