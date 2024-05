Oggi 22 maggio 2024 | Santa Rita da Cascia Avvocata dei casi impossibili e disperati

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Moglie, madre e poi monaca,daè invocata per le situazioni disperate, lei che ha conosciuto la sofferenza più grande e l’ha superata con la fede.tra le più venerate nella devozione popolare, molto amata in particolare in Italia, da nord a sud,daè un modello di ... L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Anche a Nicosia viene celebrata Santa Rita: ecco tutte le preghiere in onore della Santa di Cascia - Anche a Nicosia viene celebrata santa rita: ecco tutte le preghiere in onore della santa di Cascia - Oggi si celebra la festa di santa rita da Cascia, una figura venerata in tutto il mondo come "santa degli impossibili". La sua intercessione è ricercata da m ... telenicosia

Almanacco | Mercoledì 22 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Almanacco | Mercoledì 22 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - 1922 – Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier's 1960 – Un terremoto colpisce il Cile meridionale. Si tratta del più ... firenzetoday

Festa di Santa Rita a Castrofilippo - Festa di santa rita a Castrofilippo - Oggi (mercoledì 22 maggio) è l’apoteosi. Importanti appuntamenti di natura spirituale nella giornata odierna, “clou” dei festeggiamenti. Alle ore 10, in piazza Savatteri, distribuzione delle rose ... canicattiweb