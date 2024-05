Oaktree si prende l’Inter | un gigante californiano in Serie A – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dà il benvenuto alla sua nuova proprietà. Definito il passaggio adadesso inizierà una nuova era con undell’economica, scrive Tuttosport. PASSAGGIO – Nella giornata di oggiè passata definitivamente da Suning a: definito il passaggio al fondo americano – con sede in California – ma con legami davvero stretti con il Canada.Capital Management dal 2019 è controllata da Brookfield Corporation, colosso finanziario con sede in Canada e che gestisce 925 miliardi di dollari di patrimoni e che controlla il 62% di. Come scritto da Tuttosport,, è stata fondata nel 1995 a Los Angeles. Può contare su 25 uffici in giro per il mondo, tra Nord America, Europa, Asia e Australia e con oltre 1.200 dipendenti. Il 66% dei suoi affari è però in America. Dal Canada all’Italia:delega tutto da Los Angeles RENDIMENTO – La nuova proprietà delha puntato – si legge – su prestiti ad alto rendimento.