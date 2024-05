Oaktree - ossatura dell’Inter da confermare come in dirigenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo l’acquisizione ufficialeda parte di, le prossime settimane – nelle quali si scalderà il calciomercato – bisognerà capire la linea adottata dalla nuova proprietà. Quel che è certo è che, dopo aver confermato in blocco la– i cui contratti sono validi fino al 2027 – bisogneràanche l’in campo. CONFERME – Prima di pensare ai nuovi acquisti in vista della prossima stagione, considerando anche gli arrivi ormai definiti di Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, è necessario blindare quella che è l’di un’Inter che ha raggiunto una finale di UEFA Champions League e ha dominato il campionato 2023-2024. È questa la sfida di, ufficialmente nuova proprietaria, in attesa di capire l’agenda gestionale del fondo americano. Nel dettaglio sono due i giocatori che bisognerà blindare in quanto vera e propria spina dorsale della squadra.