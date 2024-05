Oaktree nuovo proprietario dell’Inter! Deleghe a Marotta | due obiettivi – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è definitivamente il, in attesa di comunicati ufficiali, si è conclusa a mezzanotte l’era Suning e di Steven Zhang. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, adesso tutte lepasseranno a Beppe, la vera sicurezza del club nerazzurro. Due saranno glifondamentali. NUOVA PROPRIETÀ –come da previsione diventerà il. Qualsiasi momento per il comunicato ufficiale è buono, ma il processo è già partito. Alla mezzanotte di ieri si è conclusa l’era di Suning e di Steven Zhang ed è cominciata quella di. Che ha atteso la conclusione della giornata (fuso del Lussemburgo) per avviare, come previsto, la procedura per l’escussione del pacchetto di maggioranza. Quale sarà adesso il futuro del club? Difficile avere indicazioni chiare in tempi brevi.