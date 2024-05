Oaktree entra nell’Inter con un primo obiettivo E in positivo – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da poco meno di due oreha annunciato di aver rilevato le azioni dell’Inter da Suning. Su cosa farà il fondo americano si è espresso il giornalista Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24. LA CERTEZZA – A metà mattina,ha annunciato quanto ormai si era capito da tre giorni: è il nuovo proprietario dell’Inter. Quanto segnalato dal fondo americano è analizzato da Matteo Barzaghi, segnalando i risvolti: «Il comunicato qualche indizio lo dà. Gli argomenti principali sono la soddisfazione per l’andamento sportivo della squadra, la voglia di migliorare i conti e il denaro immesso tre anni fa, in un periodo difficile per l’Inter. Anche grazie a questo l’Inter è riuscita a vincere. L’era Zhang finisce dopo otto anni, dopo la famiglia Moratti Steven Zhang è il presidente che ha ottenuto più coppe».non per smantellarla, ma per consolidarla IN ASCESA – La sensazione, ribadisce Barzaghi, è chevoglia far crescere il club: «La domanda è quanto il fondo americano vorrà incidere nella storia dell’Inter, che tipo di ragionamenti vorrà fare.