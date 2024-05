Oaktree è il nuovo proprietario dell’Inter | Impegnati per il successo - ma primo obiettivo la stabilità Confermati Marotta e la dirigenza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è il. Tempo scaduto per Steven Zhang: la sua era in nerazzurro – dopo 8 anni e 7 trofei – termina qui. La scadenza, fissata entro la mezzanotte a cavallo tra 21 e 22 maggio, è passata: Zhang non ha rispetto i termini per estinguere il debito di 386 milioni di euro con il fondo americano. Una cifra da restituire entro il 20 maggio che a causa della festa in Lussemburgo era slittata al giorno successivo. Le cose, però, non sono cambiate.acquisirà il 99,6% delle quote. Successivamente, saranno necessari 20 giorni (circa) per eleggere i nuovi membri del consiglio di amministrazione.conferma: “Ufficiale il cambio di proprietà.operativa”Dunque, ecco l’ufficialità del cambio di proprietà del club nerazzurro. La prima conferma arriva direttamente da: “FC Internazionale è di proprietà di