Oaktree cambia i piani di Lautaro Martinez | 12 milioni di ingaggio li vede col cannocchiale

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport.sa anche quali siano i programmi e previsioni per il futuro. A partire dal risultato di bilancio, che, se per l’esercizio in corso registrerà un passivo attorno ai 50di euro, per il 2024/25 dovrebbe segnare un pareggio. A conferma di un sentiero sempre più virtuoso, che ha regalato successi sul campo, ma anche significativi miglioramenti economico-finanziari. Un altro aspetto importante riguarda i rinnovi, con i file di, Barella e Inzaghi tutti aperti. Rispetto alla stagione in corso, c’è spazio per un aumento del monte ingaggi complessivo. Ma entro certi limiti, che nemmenointende sforare. Gli adeguamenti previsti per il centrocampista e il tecnico sono già stati “calcolati”, il nodo invece sono le richieste di. Per intendersi, 12a stagione non erano compatibili con Suning e non possono essere compatibili nemmeno con il fondo americano.