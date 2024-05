NXT 21 05 2024 Lo iettatore

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, in questa puntata altri match di qualificazione per il ladder previsto a Battlegorund e ci sarà il 1st contender match per decretare l’avversario di Oba Femi con una modifica, infatti il rientrante Joe Coffey prenderà il posto nel triple Threat dell’infortunato Ivar che in storyline il Gallus ha messo KO settimana scorsa. Inoltre annunciata anche una difesa dei titoli di coppia contro la Family. Match di qualificazione per il ladder: Thea Hail(W/Chase U&Ridge Holland) vs Fallon Hanley (3 / 5) Thea incomincia subito a lavorare sul braccio della Hanley per poi eseguire uno Standing Moonsault 1..2..e Fallon si rialza, rispondendo con una debole controffensiva alla quale la piccola Hail reagisce con un Suicide Dive, Fallon dopo essere tornata sul ring sgattaiola nuovamente fuori e con l’arbitro distratto tira fuori una sedia da sotto il ring, Ridge Holland gliela strappa delle mani ma l’arbitro vedendolo con una sedia in mano vicino all’avversaria della sua amica caccia l’intera Chase U da bordo ring.