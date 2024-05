Nvidia | ricavi a 26,04 miliardi di dollari +262% Stime sul secondo trimestre oltre le attese Aumenta la cedola

(Di mercoledì 22 maggio 2024), nel primo2024-’25 ha riportatodi 26,04di(24+/- 2% la stima del gruppo sul quarter). Il Gross Marging GAAP?è risultato di 78,4% (76,3% la previsione su dati GAAP e 77% su quelli non GAAP).

Nvidia , nel primo trimestre 2024-’25 ha riportato ricavi di 26,04 miliardi di dollari (24 miliardi +/- 2% la stima del gruppo sul quarter). Il Gross Marging GAAP?è risultato di 78,4% (76,3% la previsione su dati GAAP e 77% su quelli non GAAP). ilsole24ore

