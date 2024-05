Nvidia | nel primo trimestre ricavi per 26,04 miliardi di dollari +262% Stime sul secondo oltre le attese

Easydom svela Stark: ecosistema smart per la casa da primo della classe con AI Copilot - Easydom svela Stark: ecosistema smart per la casa da primo della classe con AI Copilot - 22 MAG Amazon Web Services (AWS) non vuole più i chip Grace Hopper di nvidia Focus su Grace Blackwell 22 MAG Anche l'Europa vuole andare oltre i 2 nanometri: per farlo punta 2,5 miliardi di euro 22 ... smarthome.hwupgrade

Amazon Web Services (AWS) non vuole più i chip Grace Hopper di NVIDIA Focus su Grace Blackwell - Amazon Web Services (AWS) non vuole più i chip Grace Hopper di nvidia Focus su Grace Blackwell - Secondo il Financial Times, Amazon avrebbe messo in pausa gli ordini di Grace Hopper Superchip per puntare forte sul successore Grace Blackwell Superchip, in arrivo nell'ultima parte dell'anno. hwupgrade

Anche l'Europa vuole andare oltre i 2 nanometri: per farlo punta 2,5 miliardi di euro - Anche l'Europa vuole andare oltre i 2 nanometri: per farlo punta 2,5 miliardi di euro - La belga Imec, insieme a CEA-Leti (Francia), Fraunhofer-Gesellschaft (Germania), VTT (Finlandia), CSSNT (Romania) e Tyndall Institute (Irlanda), metterà a punto una linea pilota chiamata NanoIC per da ... hwupgrade