Nuovo Redditometro 2024 - non piace a Meloni | come potrebbe cambiare ancora

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il ritorno del, strumento per il controllo fiscale, ha suscitato malumori all’interno della maggioranza di governo. Giorgiaha fatto sapere che il suo governo non vuole introdurre nessun “grande fratello fiscale” e per questo, se necessari, sarà lei stessa a chiedere cambiamenti al. Caos in maggioranza: cosa ha dettoÈ scontro interno nella maggioranza sul ritorno del, con Fratelli d’Italia e Forza Italia da un lato e la Lega da sola dall’altra. La premier Giorgiaha chiarito la sua posizione e in un post su Facebook ha scritto che “mai nessun ‘grande fratello fiscale’ sarà introdotto da questo Governo”. La prima ministra ha ribadito la sua contrarietà ai meccanismi invasivi di controllo e ha concluso: “Se saranno necessari cambiamenti sarò io la prima a chiederli”.ha voluto anche sottolinearel’attuazione della delega fiscale, portata avanti dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, ha finora migliorato il rapporto tra Stato e cittadino e tutelato i lavoratori onesti.