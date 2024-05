Nuovo Redditometro 2024 | mutuo - bollett - vesti -i, -tv, estet -sta, animali Le spese sotto la lente del Fisco

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si torna a parlare di, con il caso scoppiato dopo la pubblicazione a sorpresa deldecreto in gazzetta ufficiale, che riaccende gli accertamenti sulledegli italiani per verificarne la capacità di spesa e situazione economica, in base ai costi sostenuti. Ricordiamo che tutto era stato congelato nel 2018, quando era stato messo in stand by lo strumento di misurazione del reddito (chiamato in gergo), pronto ora a tornare in una versione 4.0. La bomba è scoppiata anche all’interno della stessa maggioranza e il vice ministro dell’economia Maurizio Leo, che ha subito ribadito che non ci sarà alcun ritorno al vecchio, sarà comunque tenuto a spiegare il decreto di cui è firmatario nel prossimo consiglio dei ministri di venerdì.