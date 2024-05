Nuovo malore Crosetto portato d’urgenza in ospedale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) "Forza Guido!", esortano maggioranza e opposizione. Il ministro della Difesa Guidoieri sera si è sentito male nel corso della riunione del Consiglio supremo di Difesa, che ha lasciato in ambulanza per essere trasine sottoposto agli accertamenti del caso. Il ministro di Fratelli d’Italia soffre già da qualche tempo di patologie cardiache, a cause delle quali ha dovuto moderare l’impegno politico di vertice. L’episodio di ieri sarebbe una pericardite, simile a quella del passato. Cuneese, classe 1963, discendente di una famiglia di imprenditori del settore meccanico, dirigente di azienda nel settore dell’industria militare,milita in politica dagli anni Ottanta, come esponente del movimento giovanile Dc e poi sindaco (dal 1990 al 2004) di Marene (Cuneo). Deputato per 4 legislature, prima con Forza Italia e il Pdl e infine passato a Fratelli d’Italia, ha dovuto lasciare il ruolo di coordinatore del partito di Giorgia Meloni (2013-’14 e 2018-’19) proprio a causa dei problemi di salute.

