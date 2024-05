Nuovo asfalto per la Superstrada

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nuovi asfalti per le strade del Titano. Prosegue l’impegno dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori Pubblici nella riqualificazione e manutenzione delle pavimentazioni stradali di San Marino "per migliorare – spiegano dall’Aaslp – la sicurezza e la circolazione lungo le strade del territorio". Dopo la asfaltatura di via Marino Moretti e del primo lotto di intervento su via Monte Olivo, la squadra asfalti dell’Aaslp eseguirá gli interventi di manutenzione ordinaria sullain via III Settembre, dal km +0,150 al km +0,500 in entrambe le direzioni di marcia. Contemporaneamente proseguiranno gli interventi di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale a Chiesanuova, su via Corrado Forti e Strada del Ponte. Questa settimana la preparazione del fondo stradale, la prossima verrá completata la asfaltatura.

