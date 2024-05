Nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei

(Di mercoledì 22 maggio 2024) , con un epicentro a 5km da Pozzuoli. Continua la paura tra i cittadini Avvenuta una di magnitudo 3.4 alle ore 08:28 ad una profondità di 4km. Prontamente localizzata dall’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Continua la preoccupazione e lo spavento tra i cittadini dei, Pozzuoli e delle zone limitrofe. Le forze dell’ordine e le autorità si stanno adoperando per salvaguardare la sicurezza dei cittadini, nel frattempo si raccomanda di mantenere la calma! Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

