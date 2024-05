Nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 3 4 Avvertita anche a Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dinella zona dei. Ladi 3.4 è stata registrata alle ore 8.28 di questa mattina dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, a una profondità di 4 chilometri. Laè stataai piani alti in diversi quartieri die nei comuni più vicini alla zona interessata dal bradisismo flegreo. Quella appena trascorsa è la seconda notte in strada per decine di persone che sono state evacuate dopo la fortedi 4.4 e il conseguente sciame sismico avvenuti lunedì sera. Al momento sono 46 le famiglie sgomberate da 27 stabili e fra le evacuazioni c’è stataquella delle 138 detenute dal carcere femminile di Pozzuoli. Sui fenomeni naturali che stanno colpendo iè in programma oggi a Roma un vertice interministeriale presieduto dalla premier Giorgia Meloni, in cui si metteranno al vaglio eventuali aiuti a sostegno della zona.