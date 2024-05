Nuova operazione di pulizia nella zona dell’incendio a Lago Patria

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Unadiavvenuta a Giugliano in localitàpresso l’areadel primo maggio Unadiavvenuta il 21 maggio scorso a Giugliano in localitàpresso l’areadel primo maggio. In un articolo pubblicato ieri raccontavamo dell’diad opera della Regione Campania mentre avveniva. Questa mattina abbiamo verificato sul posto e abbiamo potuto documentare la presenza dei sacchi con i rifiuti che attendono di essere rimossi dalla ditta addetta. Sul luogoancora presenti i residui della combustione e ancora qualche rifiuto speciale e qualche rifiuto verosimilmente abbandonatonotte. Addentrandoci verso la parte più interna, quella dove la vegetazione è più alta abbiamo documentato la presenza di nuovi abbandoni.