Nuova Jeep Avenger 4xe - arriva la trazione integrale

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ha fatto centro di nuovo con la4xe, equipaggiata con. Se pensavi che lafosse già eccezionale, preparati a rimanere sorpreso. Questa versione non solo offre prestazioni superiori, ma anche un’esperienza di guida che ti porterà ovunque.e potenza Il cuore della4xe è il suo sistema di. Questo significa che avrai sempre la massimadisponibile, indipendentemente dal livello di carica della batteria. Con il motore termico da 136 CV e due motori elettrici da 21 kW ciascuno, la4xe offre una coppia totale di 1.900 Nm. Questo si traduce in una velocità massima di 194 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 9,5 secondi, grazie alla modalità Sport con e-Boost. Che tu stia affrontando fango, neve, sabbia o asfalto, la4xe è progettata per dominare ogni terreno.4xeComfort e versatilità su ogni terreno Le nuove sospensioni posteriori Multilink migliorano il comfort anche sulle strade più dissestate, permettendo alla4xe di offrire una guida fluida e stabile.