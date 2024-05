(Di mercoledì 22 maggio 2024) Si parla troppo poco delle eccellenze del ‘Madonna del Soccorso’, ma dopo l’acquisto annunciato ieri dalla direzione dell’Ast 5 è il caso di dire che l’ospedale rivierasco si sia dotato di una tecnologia all’avanguardia. È stata presentata ieri mattina al Corpo F, la , apparecchiatura altamente tecnologica, le cui caratteristiche e aree di applicazione sono state illustrate dal direttore Ast Nicoletta Natalini, il direttore del Dipartimento di Emergenze Tiziana Principi, il primario di Chirurgia Salomone Di Saverio e il direttore sanitario Maria Di Sciascio. La new entry, nello specifico, è unatop di fascia della ditta Stryker ed è la prima ad essere stata installata in Italia. Lastrumentazione è un modello più evoluto dellagià presente nel blocco operatorio dell’ospedale, dove questa continuerà, comunque, ad essere utilizzata.

Nuova colonna laparoscopica per attività chirurgica mini-invasiva - nuova colonna laparoscopica per attività chirurgica mini-invasiva - Si parla troppo poco delle eccellenze del ‘Madonna del Soccorso’, ma dopo l’acquisto annunciato ieri dalla direzione dell’Ast 5 è il caso di dire che l’ospedale rivierasco si sia dotato di una tecnolo ... ilrestodelcarlino

Banca Centro Toscana Umbria per Foligno. Aperta la nuova filiale: "Vicini al territorio" - Banca Centro Toscana Umbria per Foligno. Aperta la nuova filiale: "Vicini al territorio" - Taglio del nastro per la sede di via Arcamone, è la 29esima nella regione. "Perché la ricchezza che si produce deve restare qui" ... lanazione

Torre Quetta e Pane e pomodoro: spiaggia unica, affidati i lavori - Torre Quetta e Pane e pomodoro: spiaggia unica, affidati i lavori - A distanza di quasi un anno e dopo le opportune verifiche il Comune ha proceduto ieri, con provvedimento dirigenziale, all’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per ... quotidianodipuglia