Nuoto - parte il Mare Nostrum | Pilat - Ceccon e Martinenghi in gara a Barcellona

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Come da tradizione la stagione internazionale delsi apre con ilSwim Tour, giunto alla sua 30esima edizione. La prima tappa a Canet en Roussillon è in programma il 25 e il 26 maggio, la seconda ail 29 e 30, mentre la rassegna si chiuderà l’1 e il 2 nel Principato di Monaco. Una selezione azzurra sarà presente nella tappa iberica del circuito, che di fatto rappresenta un primo test in vista del prossimo 60esimo trofeo Settecolli (21-23 giugno) e soprattutto delle Olimpiadi di Parigi 2024. Al via, tra gli altri, ci saranno Benedettao, Thomase Nicolò. I convocati per: Lisa Angiolini, Martina Carraro, Costanza Cocconcelli, Giulia D’Innocenzo, Erika Gaetani, Benedettao, Chiara Tarantino; Giacomo Carini, Giovanni Caserta, Thomas, Paolo Conte Bonin, Marco De Tullio, Leonardo Deplano, Stefano Di Cola, Manuel Frigo, Michele Lamberti, Nicolò, Filippo Megli, Alessandro Miressi, Lorenzo Mora, Alessandro Ragaini, Matteo Restivo, Gianmarco Sansone, Ludovico Blu Art Viberti.

