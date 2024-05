Nuoto | Federica Pellegrini diventa una Barbie - ' veicola messaggio positivo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - La campionessa delazzurrouna. E' stata infatti scelta come la nuova Role Modelper il 2024. Lo ha annunciato la stessa ex nuotatrice italiana in un post su Instagram. "Sono molto felice di essere stata nominata Role Modelper il 2024 e di aver ricevuto una bambola One-of-a-Kind a mia immagine e somiglianza, considerandola un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva. Inoltreununico eper tutte le bambine che hanno il coraggio di sognare in grande", spiega la. "Partecipando a questo progetto, che affonda le sue radici nel programma Dream Gap di, ho la possibilità concreta di ispirare le bambine e le giovani donne a inseguire i loro sogni con fiducia in sé stesse, sfidando gli ostacoli e superando i pregiudizi.