(Di mercoledì 22 maggio 2024) Le dichiarazioni del governo Meloni sulla richiesta di mandato d'arresto pere Sinwar mostrano "una concezione distorta del ruolo della Corte Penale Internazionale, che non fa parallelismi, semplicemente guarda ai fatti e a chi li ha commessi". Lo afferma il portavoce diRiccardoin un'intervista a, in cui aggiunge: "L'Italia ha un dovere morale in più di appoggiare la Corte, che è nata con lo Statuto di Roma. Non si può plaudire al mandato d'arresto per Putin e condannare quello per".

L’Aja su Israele e Hamas – Amnesty. Non è una comparazione: accuse precise e distinte - L’Aja su Israele e Hamas – Amnesty. Non è una comparazione: accuse precise e distinte - LEGGI – Usa all’Aja: “Sanzioni se punite netanyahu”. Tel Aviv spegne l’Ap Le richieste di arresto a carico del premier israeliano Benjamin netanyahu e del ministro Yoav Gallant, così come dei leader d ... ilfattoquotidiano

Noury (Amnesty) a Fanpage: “No ai doppi standard, Netanyahu è un criminale di guerra come Hamas” - noury (Amnesty) a Fanpage: “No ai doppi standard, netanyahu è un criminale di guerra come Hamas” - Non si può plaudire al mandato d’arresto per Putin e condannare quello per netanyahu”. Per Riccardo noury, portavoce italiano di Amnesty International, la richiesta di mandato d'arresto internazionale ... fanpage

Amnesty. Quella della Cpi non è una comparazione: accuse precise e distinte - Amnesty. Quella della Cpi non è una comparazione: accuse precise e distinte - Le richieste di arresto a carico del premier israeliano Benjamin netanyahu e del ministro Yoav Gallant, così come dei leader di Hamas Ismai Haniyeh e Yahya Sinwar rappresentano un punto di svolta per ... ilfattoquotidiano