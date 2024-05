Notte in tenda ad imparare il lavoro della protezione civile

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Avventurosainper bambini con ladi Codogno. L’evento, alla sua prima edizione, è ben riuscito ed è stato proposto nellatra il 17 e il 18 maggio nel cortilescuola elementare Anna Vertua Gentile, a Codogno, e al Castello Douglas Scotti di Fombio. I piccoli si sono ritrovati il venerdì alle 17 e fino alle 12 di sabato hanno imparato a smontare e montare le tende e a conoscere da vicino attrezzature e modalità di intervento. Non è mancata la presenza dell’unità cinofila. Hanno partecipato 26 bambini iscritti alle classi quintescuola primaria di Codogno (sei plessi Anna Vertua Gentile e San Biagio) eprimaria di Fombio. L’attività, per far conoscere il, attraverso la vita da campo, giochi e riflessioni sui rischi, è stata promossa dalla rete di promozioneed organizzata dal gruppo di Codogno.

