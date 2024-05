Note e parole - i colori del musical

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una carrellata di melodie appassionanti e di brani struggenti, per un viaggio nella storia dele del teatroe, dagli anni Venti a oggi. Un percorso fatto di canzoni e narrazioni, per capire come questo genere d’arte possa diventare uno strumento di riflessione critica sulla società, fornendo spunti di pensiero e stimolando relazioni umane più vere e profonde, andando così a riscoprire i reali bisogni dell’individuo. È quanto proporrà il concerto-spettacolo “Oltre l’arcobaleno - Il“, che verrà portato in scena venerdì e sabato alle 20.30, e poi in replica domenica alle 17, sul palco del Crf-Centro di ricerca e formazione Carossia di via Baccelli, a Lissone. Protagoniste della rappresentazione saranno Irene Carossia, in veste di attrice e cantante nonché di autrice del testo e regista, alla cui voce raffinata e precisa è affidata la partee, e le attrici Luisa Caglio e Stefania Venezian nei panni delle narratrici.