Norvegia - Irlanda e Spagna riconoscono la Palestina come Stato Si apre un nuovo fronte

(Di mercoledì 22 maggio 2024), con evidente coordinamento implicito, hanno annunciato oggi, per il 28 maggio, il riconoscimento dellopalestinese, scatenando una reazione prevedibile di Tel Aviv che ha richiamato i propri diplomatici da Dublino e Oslo e ha fatto dire al ministro degli Esteri Israel Katz: "Israele non lascerà passare tutto questo sotto silenzio", definendo la mossa una "parata di stupidità": "intendono lanciare oggi un messaggio ai palestinesi e al mondo intero: il terrorismo paga. Il passo distorto di questi Stati è un affronto alle vittime del 7 ottobre", ha affermato. "Ciò danneggia anche gli sforzi per riportare indietro i 128 ostaggi".Il leader dell'Autorità Palestinese Abu Mazen ha accolto con favore il riconoscimento, affermando che la decisione sancirà "il diritto del suo popolo all`autodeterminazione" e sosterrà gli sforzi per realizzare una soluzione a due Stati con Israele.