Norvegia e Irlanda riconoscono lo Stato palestinese Sanchez | La Spagna lo farà il 28 maggio Israele | Il terrorismo paga

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Dopo il pronunciamento dell’Onu del 10hanno compiuto i passi ufficiali per il riconoscimento di uno. E il premier spagnolo, Pedro, ha annunciato al Congresso che Madrid loil prossimo 28. La reazione dinon si è fatta attendere: “La parata della stupidità irlandese-norvegese non ci scoraggia, siamo determinati a raggiungere i nostri obiettivi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Israel Katz. Che ha anche minacciato di richiamare l’ambasciatore israeliano se anche Madrid dovesse procedere verso il riconoscimento della Palestina. L’annuncio di– “Oggiche riconosciamo lodi Palestina” ha dichiarato il primo ministro irlandese Simon Harrisin conferenza stampa salutando un “giorno storico e importante per l’e la Palestina”.