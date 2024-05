Norcia - non ci fu abuso d’ufficio Il sindaco Alemanno assolto in appello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024)dall’ma condannato per falso. Sentenza di secondo grado a due facce per Nicoladiad oggi sospeso dopo la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per. Per questo capo d’imputazione, inerente alla vicenda della casetta della Proloco, la Corte lo hain. Confermata invece la responsabilità per il reato di falso, riducendo ad otto mesi, da un anno e dieci mesi, la pena. Stando così le cose,avrebbe potuto tornare in sella alla propria poltrona di, essendo cessata la sospensione scattata per via della legge Severino, con la condanna per. Peccato che lunedì si siano dimessi sette consiglieri, tra cui ilfacente funzione Giuliano Boccanera e il presidente del consiglio comunale Pierluigi Altavilla, aprendo le porte al commissariamento.