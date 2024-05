Non erano previste | ecco perché Harry non ha voluto incontrare re Carlo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) È statooppure? L'annosa domanda, «chi non havedere chi», se è stato il re oppure il figlio, non troverà mai una risposta definitiva. O, meglio, deve di volta in volta accontentarsi di repliche momentanee, presto smentite. La notizia di oggi è che il duca di Sussex non abbiavedere il sovrano per motivi legati alla sua sicurezza personale. Nel via-vai delle speculazioni intercorse da inizio mese, si passa così dall'«agenda fitta del sovrano», come impedimento all'incontro con il figlio, arrivato a Londra dalla California per il decimo anniversario degli Invictus Games, alla risposta del portavoce dei Sussex, che fu di grande «comprensione» e suonò come una realistica presa d'atto: «Il duca ovviamente si rende conto degli impegni di suo padre e delle varie altre priorità e spera di vederlo presto». In altre parole, «nonostantedesideri vedere il sovrano, se il re non può non può, c'è poco da fare».

