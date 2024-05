Non è più un sogno - è storia | l’Atalanta è sul tetto d’Europa Gioia incontenibile a Dublino e in centro a Bergamo

Il Trapani conquista la Serie C, tornando tra i professionisti. I granata hanno superato per 1-0 i rivali del Siracusa in un Provinciale stracolmo,. calciomercato

In mezzo a tanto trambusto, specie per fornire rumors sul ‘caso’ del pestaggio di Fedez ai danni di Iovino poi risolto con un accordo tra i due, Fabrizio Corona ha aperto una parentesi rosa sulla sua vita. Al settimanale Chi l’ex re dei paparazzi ha confessato che diventerà padre per la seconda volta. ilfattoquotidiano

Valeria Golino a Cannes parla dell'«Arte della gioia»: «La mia Goliarda Sapienza autrice scabrosa e libera» - Valeria Golino sale in cattedra per un atteso Rendez Vous, una lezione di cinema come l'ha fatta in apertura di festival Meryl Streep e come, nel gran finale di sabato prossimo, ... ilmattino

Tantissimi tifosi per la sfilata del pullman scoperto. E tutti chiedono a Thiago Motta di restare - Ci sono Calafiori e Ndoye con la bandana del Bologna, poi Fenucci, Di Vaio e Sartori che cantano e guardano la gente ebbra di gioia, Thiago che sorride felice perché artefice di un sogno, Orsolini che ... gazzetta

Europa League | Atalanta-Bayer Leverkusen, Gasperini: "Partita memorabile"; Scamacca: "Un sogno che si avvera" - Non ci sono parole… gioia, felicità. Non so cosa dire ... A fine partita, l'attaccante azzurro ha dichiarato di aver realizzato un suo sogno: "È bellissimo. Stavamo con l'amaro in bocca per la ... tag24