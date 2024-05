Non è più possibile resistere al degrado di Roma Lo storico ristorante Dal Bolognese è in vendita | A Milano ci divertiamo di più

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Piazza del Popolo, civico 1. Si trova lì, da oltre sessant'anni, un posto davanti al quale si sono assiepate generazioni di paparazzi nella certezza di portare sempre a casa la pagnotta. È Dal, covodella Dolce Vitana, frequentato da politici, da attori, scrittori, intellettuali, personaggi del jet set, dai turisti attratti dalla fama dell'impresa" - lo è diventato nel tempo, come vedremo - della famiglia Tomaselli. Che però, nel 2024, vende e lascia il testimone a una nuova gestione. Rassicurando gli increduli che tutto rimarrà come prima. C'è da crederci? I Tomaselli vendono DalDalLa location fantastica, il servizio garbato e un po’ rétro, una cucina tradizionale italiana e un'ampia cantina sono il biglietto da visita di questa istituzionena. È una sorta di teatro dove rivivere le atmosfere del passato e della Dolce Vita, gettonato ancora da vip e da nostalgici».

Mostra d'Arte "Nobilis Pictor" di Karl Böhmer: sabato 25 maggio, dalle 16 alle 19 alla Villa al Console - Mostra d'Arte "Nobilis Pictor" di Karl Böhmer: sabato 25 maggio, dalle 16 alle 19 alla Villa al Console - Mostra d'Arte "Nobilis Pictor" di Karl Böhmer: sabato 25 maggio, dalle 16 alle 19 alla Villa al Console in via per Carignano 186 a Lucca, la nobildonna bolognese Leopoldina ... che ha visto il ... lagazzettadilucca

Il concerto bolognese dei CCCP è un rito collettivo, una liturgia postmoderna senza nostalgia - Il concerto bolognese dei CCCP è un rito collettivo, una liturgia postmoderna senza nostalgia - Quarant’anni dopo è Piazza Maggiore ad ospitare il ritorno del gruppo capace di cantare le nostre contraddizioni ... wired

Alla Biblioteca Dal Pane di Castel Bolognese mercoledì 22 maggio una conferenza su Falcone, Borsellino e le stragi di mafia - Alla Biblioteca Dal Pane di Castel bolognese mercoledì 22 maggio una conferenza su Falcone, Borsellino e le stragi di mafia - L’appuntamento è per mercoledì 22 maggio alle 21 nella Biblioteca Luigi Dal Pane di Castel bolognese (Piazzale Poggi 6) con la conferenza a tema storico, promossa dal Comune di Castel bolognese, dal ... ravennanotizie