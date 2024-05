Non ci fu violenza sessuale - 28enne sannita assolto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn ragazzo di 28 anni, residente in un comune della Valle Telesina, è finito a processo chiamato a rispondere dinei confronti di una 50enne: ieri, all’esito del processo di primo grado, è stato. I fatti risalgono al mese di giugno del 2022. Secondo l’accusa, mentre entrambi si trovavano in macchina l’uomo avrebbe tentato con la forza di baciarla. La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri, riferendo di aver subito svariati episodi di molestie sessuali da parte di lui. Nel capo di imputazione finale sono stati contestati i presunti fatti relativi alla nottata dell’11 giugno 2022: secondo l’accusa, in questa occasione lui dopo aver attirato con l’inganno la donna ad un appuntamento notturno, riferendole telefonicamente che il figlio stesse male e che doveva andare a prenderlo, una volta in macchina aveva cercato di afferrarla e tirarla a sé, prendendola dietro al collo con la mano e cercando di abbracciarla, compendo atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringerla con ladescritta a subire atti sessuali.