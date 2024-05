Non ci avrete mai La tragica morte di Gaetano Di Vaio a soli 56 anni | Napoli in lutto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Non ce l'ha fatta,Di. Il produttore e attore napoletano è morto a56: era ricoverato all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania () dopo essere caduto dalla sua moto lo scorso 16 maggio mentre percorreva via Santa Maria a Cubito a Qualiano, comune in provincia di. Sono tantissimi i post sui social che "salutano" l'artista partenopeo. Tra i più virali quelli di tutti gli organi di informazione e delle testate specializzate che su X ricordano in particolar modo il suo essere legato alla serie cult Gomorra. Più intimi i ricordi postati su Facebook. Sandro Fucito, presidente della Municipalità 6 di, scrive: "Voglio pensarti così, oltre le mille occasioni anche privater avute con te in questi 25. Poter talvolta stare al fianco di chi, dalla vendita di bibite al campo rom nel 1998 aveva la grinta e la determinazione per portare a livello internazionale le ragioni del riscatto, della sofferenza e del bisogno di eguaglianza, ha costituito per me motivo di grande privilegio.

