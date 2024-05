Non chiamiamolo condono Sui grattacieli fantasma Sala ricorda Berlusconi

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una volta i condoni erano di destra. E la sinistra li osteggiava. A Milano questa regola non vale… Anzi. I condoni ora li chiede la sinistra, cioè il sindaco Beppe, e la destra prova a regalarglieli, cioè Matteo Salvini. Peccato che a turbare il giochetto ci si sia infilato quel grande guastafeste del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il quale cambiare una norma mentre ci sono oltre trenta fascicoli aperti in Procura, non è una cosa bella…: “Milano non deve essere salvata, ma aiutata” E così, il Salva-o Salva-Milano è saltato. Per adesso. Ma per(e per tutti i costruttori che hanno fatto fortuna a Milano, edificando torri dove c’erano dei box, spacciandole per “ristrutturazione edilizia” e pagando oneri infinitesimali) la speranza è l’ultima a morire. “Milano non ha bisogno di essere salvata, ha bisogno di essere aiutata”, ha tuonatoieri, a margine di un convegno sui 50 anni della cooperativa Ccl, “vediamo cosa succederà in Parlamento”.

Milano, Sala: «Sospeso il restyling di piazzale Loreto». I timori degli uffici comunali per le inchieste della Procura - Milano, sala: «Sospeso il restyling di piazzale Loreto». I timori degli uffici comunali per le inchieste della Procura - Non è una questione di condono, io continuo a difendere quello che abbiamo fatto». In altre parole, sala non chiede solo un chiarimento su norme statali, regionali e comunali spesso in contrasto tra ... milano.corriere

Casa, Sala:aiutare Milano su sblocco urbanistica, Parlamento decida - Casa, sala:aiutare Milano su sblocco urbanistica, Parlamento decida - Milano, 21 mag. (askanews) – Il sindaco di Milano, Beppe sala, non è deluso dal mancato inserimento nel decreto salva-casa della norma destinata a chiarire l’interpretazione di alcune norme urbanistic ... askanews

Milano, a rischio il restyling di piazzale Loreto. Sala: “Con un rinvio l’investitore potrebbe tirarsi indietro” - Milano, a rischio il restyling di piazzale Loreto. sala: “Con un rinvio l’investitore potrebbe tirarsi indietro” - sala, prima di tutto, contesta la definizione di “salva-Milano ... Sul futuro, invece, è ancora tutto da costruire". Il Comune non vorrebbe un condono, che sarebbe un’ammissione di colpa "Per noi non ... ilgiorno