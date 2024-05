Non c’è speranza per Jennifer Lopez e Ben Affleck - il matrimonio è finito | casa nuova per lui

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Cosa succede davvero frae Ben? A quanto pare il loroper davvero: lui si è trasferito in una! I rumors sulle nozze fra la cantante e l’attore non sono affatto rassicuranti, né tantomeno positive: i due non vivrebbero più insieme da almeno una settimana e si sta parlando addirittura di divorzio.e Ben starebbero attraversando l’ennesima crisi di coppia dopo due anni dal loro chiacchieratissimo. Secondo alcune fonti vicine ae Ben, raggiunte dai tabloid d’oltreoceano, ad allontanarli ci sarebbero alcune incompatibilità e differenze caratteriali impossibili da sanare; le stesse, a quanto pare, che li avevano già fatti separare 20 anni fa. Il ritorno di fiamma, insomma, non ha retto alla quotidianità. Ma cosa succede davvero? Da ormai giorni non si fa che parlare della fine delfra Jlo e Ben, ma fino a oggi i diretti interessati hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione.

