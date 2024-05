NJPW | Francesco Akira sfortunatissimo - un problema fisico lo esclude dal Best Of Super Juniors

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lada una bruttissima notizia ai fan italiani e non solo., dopo un’attenta valutazione delle condizioni del suo ginocchio sinistro, è stato escluso dalofiniziato questo mese, con i suoi prossimi avversari che riceveranno punti via forfait. Non verrà quindi sostituito l’ex ICW, che aveva già iniziato a competere nel torneo per il terzo anno di fila. Non verrà quindi sostituito il nostro portacolori, tre volte IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, al quale auguriamo una pronta guarigione nonostante al momento non si abbiano informazioni dettagliate sulla gravità delche l’ha costretto ad abbandonare il prestigioso torneo.

Francesco Akira fuori dal Best of the Super Juniors 31 - francesco Akira fuori dal Best of the Super Juniors 31 - francesco Akira non ce la fa: l'atleta italiano si è infortunato al ginocchio e, per questo motivo, sarà costretto a saltare il Best of the Super Juniors 31. theshieldofwrestling

SANADA torna a disposizione, arrivato l’ok dei medici - SANADA torna a disposizione, arrivato l’ok dei medici - francesco Akira e altri proveranno a guadagnarsi la vittoria finale ma nel mentre anche gli Heavyweight sono impegnati nel Road che porterà a Dominion, evento che ha spesso regalato grandissimi ... theshieldofwrestling