Nina Moric si scaglia duramente contro una collega | È una stron*a - una falsa!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 22 maggio 2024) L’ex top modelha recentemente parlato del suo rapporto con le ex colleghe Naomi Campbell e Carla Bruni ed ha ricordato lo stilista Gianni Versace, al quale fu tolta la vita nel 1997. Ospite di Gurulandia, il podcast di Marco Cappelli, l’ex moglie di Fabrizio Corona ha ricordato il suo primo incon il compianto stilista: Gianni era il Dio, aveva questa energia, quest’aurea, era potente…Faceva tutto lui ed usava solo le top model. Io ero una new entry, lui non faceva i casting perché le modelle che sfilavano per lui avevano già fatto delle copertine. Però lui era fissato con i corpi, aveva una modella che non sfilava per lui ma su di lei faceva i suoi abiti, non usava manichini. Quindi la mia agenzia mi chiamò perché questa sua modella era stata poco bene e lui aveva bisogno di un corpo statuario. Andai a casa di Gianni ma lui non doveva vedermi, dovevano vedermi i suoi collaboratori.