Niente Giochi per Rodini-Cesarini Solo quarte al Preolimpico di Lucerna

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il torneodi, in Svizzera, si è chiuso con risultati altalenanti per l’Italia. Nulla da fare per Valentinae Federica. La coppia lombarda, vincitrice di uno storico oro tre anni fa a Tokyo, non è andata oltre il quarto posto e ha perso l’ultima speranza di volare a Parigi 2024. Traguardo storico invece per l’otto femminile -con ben 5 ragazze lombarde protagoniste- che ha strappato per la prima volta il biglietto per i

