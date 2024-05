Niente Conte - per Di Marzio è Maresca il preferito dal Chelsea

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La panchina delfa notizia dopo l’annuncio dell’addio di Mauricio Pochettino, i Blues stanno facendo una short list di possibili nomi per sostituirlo in panchina tra cui, secondo Gianluca dinon figurerebbe il nome di Antonio, come anticipato da SportMediaset, bensì quello di un altro italiano.infatti sarebbe il candidato in pole. In questa short list di allenatori, c’è anche quello dell’Ipswich Town Kieran McKenna (voluto sia da Brighton che da Manchester United) anche seè al momento il candidato forte perché convince sia per stile di gioco e per quello che ha ottenuto con il Leicester in questa stagione in Championship (primo posto con 97 punti, uno in più proprio dell’Ipswich). L’allenatore italiano è il candidato principale nonostante il forte pressing da parte del Porto che lo ha corteggiato visto il prossimo addio di Conceicao (diretto verso il Marsiglia dopo che il club francese si aspetta di ricevere il no da parte di Fonseca).